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        Şanlıurfa'da eşini ve bir kişiyi silahla öldüren zanlı yakalandı

        Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde eşini ve 1 kişiyi silahla öldüren zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 13:27 Güncelleme: 22.08.2024 - 13:27
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        Şanlıurfa'da eşini ve bir kişiyi silahla öldüren zanlı yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde eşini ve 1 kişiyi silahla öldüren zanlı gözaltına alındı.

        Kırsal Dergili Mahallesi'ndeki bir fıstık işletmesine gelen G.Ç. bilinmeyen nedenle Nuh K'ye silahla ateş etti.

        Olay yerinden kaçarak evine gelen G.Ç. tartıştığı eşi Gülizar Ç'yi de tüfekle vurdu.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Nuh K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        112 Acil Servis ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gülizar Ç. de kurtarılamadı.

        Zanlı G.Ç, ekiplerce gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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