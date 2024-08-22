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        Şanlıurfa'da izinsiz havai fişek kullanımı ve satışı yasaklandı

        Şanlıurfa Valiliği, izinsiz her türlü maytap, havai fişek ile yanıcı ve patlayıcı maddelerin kullanımının ve satışının yasaklandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 14:18 Güncelleme: 22.08.2024 - 14:18
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        Şanlıurfa'da izinsiz havai fişek kullanımı ve satışı yasaklandı
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        Şanlıurfa Valiliği, izinsiz her türlü maytap, havai fişek ile yanıcı ve patlayıcı maddelerin kullanımının ve satışının yasaklandığını bildirdi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, resmi ve dini bayramlar, yerel milli günler, resmi kurum ve kuruluşların açılış törenleri ile valilik tarafından uygun görülen durumlar dışında, her tür maytap, patlayıcı oyuncak malzeme, havai fişek, işaret ve aydınlatma fişekleri, her tür piroteknik yanıcı ve patlayıcı maddelerin kullanılmasının yasaklandığı belirtildi.

        Söz konusu malzemelerin ilgili mevzuat kapsamında izin verilen av bayileri dışında bakkal, market, pastane, kırtasiye, oyuncakçı gibi iş yerlerinde satışının da yasaklandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kanun gereğince meskun mahalde silah atılması yasak olup bu yasağa uymayanlar hakkında adli işlem başlatılmakla birlikte ayrıca düğün, kutlama, asker uğurlama gibi etkinliklerde silah atılması halinde bu tür yasak eylemlerin gerçekleşmesine sebebiyet veren organizasyon sahipleri hakkında da ayrıca idari işlem yapılacaktır. Cadde, sokak ve meydanlarda düğün, asker uğurlama, kutlama gibi etkinliklerde yolun kapatılması suretiyle trafiğin tehlikeye sokulması ve tehlike oluşturacak şekilde konvoy oluşturulması yasaklanmıştır. Toplumun huzur ve sükununu bozacak şekilde cadde, sokak, park, bahçe, konut, iş yeri ve araçlarda mevzuat ile belirlenen sınırların üzerinde yüksek sesle müzik dinlenmesi yasaklanmıştır."

        Yasağa ilişkin denetimlerin ilgili birimler tarafından titizlikle yürütüleceği belirtilen açıklamada, yasaklara uymayanlar hakkında idari ve adli işlemler uygulanacağı vurgulandı.

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