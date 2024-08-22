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        Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı yapan şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, telefonla dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 14:51 Güncelleme: 22.08.2024 - 14:51
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        Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı yapan şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, telefonla dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, telefonla aradıkları kişilere kendilerini hakim, savcı ve polis gibi tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

        Bu kapsamda, ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda A.Ç. (44) gözaltına alındı.

        Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda, 5 cep telefonu, 2 SİM kart ile bir miktar para ve altın ele geçirildi.

        Yapılan incelemede şüphelinin 8 ildeki 8 kişiyi 777 bin lira zarara uğrattığı belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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