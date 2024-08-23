Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Bakan Tunç, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı'nda konuştu:

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Filistin'de 7 Ekim'den bu yana soykırım yaşandığını belirterek, "Dünyanın gözü önünde bir soykırım işlenirken uluslararası sistem maalesef yetersiz, uluslararası mekanizmalar bu katliamı önlemekte maalesef etkili değil." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 17:59 Güncelleme: 23.08.2024 - 17:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Tunç, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı'nda konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Filistin'de 7 Ekim'den bu yana soykırım yaşandığını belirterek, "Dünyanın gözü önünde bir soykırım işlenirken uluslararası sistem maalesef yetersiz, uluslararası mekanizmalar bu katliamı önlemekte maalesef etkili değil." dedi.

        Bakan Tunç, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı'nı ziyaretindeki konuşmasında, AK Parti'nin 22 yıldır iktidarda olduğunu bunun çok büyük bir başarı olduğunu kaydetti.

        Bu başarının sebebinin AK Parti'nin milletin hissiyatına tercüman olması, milletin taleplerini dinlemesi ve icraata dönüştürmesi olduğunu ifade eden Tunç, "Yirmi iki yıldan bu yana Türkiye'nin 81 vilayetini değiştirdik, dönüştürdük, Fiziki kalkınma hamlesi, altyapı çalışmaları, köylerinden, beldelerine, şehirlerine varıncaya kadar her yeri geliştirdik. Ülkemiz bu dönemde barajlarla, hızlı trenlerle, hava limanlarıyla sayısız eserle tanıştı. Dolayısıyla büyük bir kalkınma hamlesi içerisinde 22 yılı geride bıraktık." diye konuştu.

        Türkiye'nin FETÖ'nün hain darbe kalkışmasıyla karşı karşıya kaldığını hatırlatan Tunç, şunları söyledi:

        "15 Temmuz hain darbe kalkışmasında da Sayın Cumhurbaşkanımız çıktı 'Ey milletim bu demokrasiye karşı, milli iradeye karşı bir kalkışmadır, beraber ülkemizin mücadelesini yapacağız. Haydi milletim meydanlara' dedi. Milletin milletvekilleri Ankara'da bulunanlar meclise gitti. Meclis kürsüsünde Sayın Bekir Bozdağ'ın bombalar atılırken, çatır çatır camlar dökülürken o kürsüden 'Ne yaparsanız yapın buradayız, ölümüne buradayız' haykırışı hala kulaklarımızda. O nedenle biz aziz milletimize şükran borçluyuz. O geceki karanlık geceyi sabahında aydınlığa çevirdiler. Ülkemiz 10 yılda bir darbeyle, muhtırayla önü kesilirken AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milli irade bayrağını yere düşürmeden bugünlere geldik."

        - Filistin'deki gelişmelere tepki

        Dünyada da hakkaniyet ve adaleti savunmaya devam edeceklerini belirten Tunç, Filistin'de 7 Ekim'den bu yana soykırım yaşandığını ve maalesef orada 40 binden fazla insanın şehit edildiğini vurguladı.

        Hayatını kaybedenlerin önemli bölümünün kadın ve çocuklardan oluştuğunu ifade eden Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Dünyanın gözü önünde bir soykırım işlenirken uluslararası sistem maalesef yetersiz, uluslararası mekanizmalar bu katliamı önlemekte maalesef etkili değil. Sayın Cumhurbaşkanımız hep başından beri 'dünya beşten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür. Uluslararası sistem bir revizyona tabi tutulmalıdır' derken işte insanlığın problemlerine çözüm bulunamayan, bulamayan bu uluslararası sistemle ilgili artık bir seslendirmenin vakti geldiği için söylüyor ve birkaç dünya lideri de seslendirmeye ve en son Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de bunu söylemeye başladı. Dolayısıyla bu söylemimizi devam ettirmeye çalışacağız. Maalesef Filistin sadece 7 Ekim'den bu yana zulüm çekmiyor. Bir asırdan bu yana toprakları işgal edilen işgalci bir devletin maalesef zulmü altında oradaki Filistinliler. Uluslararası kuruluşların Birleşmiş Milletlerin aldığı hiçbir karara bugüne kadar uymayan bir devlet söz konusu. Yani buna devlet demek artık mümkün değil. Uluslararası ceza mahkemesi savcısı yakalama talep ediyor ama bu yakalama talep edilen kişi gidip Amerikan Kongresi'nde ayakta alkışlanıyor. Böyle bir adaletsiz bir dünyadayız maalesef. Yeri geldiğinde 'biz insan haklarına saygılıyız. Hukuka saygılıyız. Biz demokrasisinin en iyi işleyen ülkesiyiz' derler ama uluslararası ceza mahkemesi başsavcısının 'sen soykırım yapıyorsun. Seni tutuklamamız lazım. Yakalama talep ediyorum' denilen bir kişiyi Amerika'nın Kongresi'nde ayakta alkışlıyor. O zaman sen de o suça ortak oluyorsun."

        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni alınan kararları uygulamaya davet eden Tunç, şunları kaydetti:

        "Uluslararası Adalet Divanı Güney Afrika'nın başlattığı bizim de hemen ardından beyanda bulunduğumuz ve geçtiğimiz haftalarda da müdahale dilekçesi verdiğimiz Uluslararası Adalet Divanı'nda görülmekte olan davada da Filistin'le ilgili olarak İsrail hakkında soykırım yaptığı gerekçesiyle alınan tedbir kararları var. Soykırımı durdur, katliamı durdur, insani yardımlara izin ver diyoruz. Bu kararların hiçbirisi maalesef o kağıt üstünde kalan bir mahkeme kararı oldu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bu kararları uygulaması lazım. Uyguluyor mu? Ama maalesef sistem işlemiyor. İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın isyan ettiği konu bu."

        - "AA katliamın bütün delillerini sundu"

        Bakan Tunç, Anadolu Ajansının

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Havalimanı’nda 11 ülkeden gelen uçuşlar takibe alındı
        İstanbul Havalimanı’nda 11 ülkeden gelen uçuşlar takibe alındı
        8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kayıp kız çocuğu her yerde aranıyor
        8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kayıp kız çocuğu her yerde aranıyor
        Powell: Politikamızı ayarlama vakti geldi
        Powell: Politikamızı ayarlama vakti geldi
        Ferdi anlaşma sağladı!
        Ferdi anlaşma sağladı!
        Bir düşüşün anatomisi
        Bir düşüşün anatomisi
        Galatasaray, Javi Galán’ı gündemine aldı
        Galatasaray, Javi Galán’ı gündemine aldı
        23 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        23 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        KADES'i duyunca eşini defalarca bıçakladığı ortaya çıktı
        KADES'i duyunca eşini defalarca bıçakladığı ortaya çıktı
        Kişi başı 800 lira: Koy, koyluktan çıktı vatandaşa yüzecek yer kalmadı
        Kişi başı 800 lira: Koy, koyluktan çıktı vatandaşa yüzecek yer kalmadı
        Türkiye İş Bankası Müzesi yeni yüzüyle kapılarını açıyor
        Türkiye İş Bankası Müzesi yeni yüzüyle kapılarını açıyor
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        Dünyanın ilk akciğer kanseri aşısı! Türkiye dahil 7 ülkede araştırmalar başlatıldı
        Dünyanın ilk akciğer kanseri aşısı! Türkiye dahil 7 ülkede araştırmalar başlatıldı
        Peker Açıkalın'dan haber var
        Peker Açıkalın'dan haber var
        Barıştılar
        Barıştılar
        Kaçtıları aracı Tekirdağ'da yaktılar!
        Kaçtıları aracı Tekirdağ'da yaktılar!
        Sağlıklı kilo vermek için 6 stratejik yöntem
        Sağlıklı kilo vermek için 6 stratejik yöntem
        Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
        Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Bakan Tunç: Vesayetçi ruhtan arındırılmış bir anayasa hedefliyoruz (3)
        Bakan Tunç: Vesayetçi ruhtan arındırılmış bir anayasa hedefliyoruz (3)
        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Göbeklitepe'yi ziyaret etti
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Göbeklitepe'yi ziyaret etti
        Bakan Tunç: Vesayetçi ruhtan arındırılmış bir anayasa hedefliyoruz (2)
        Bakan Tunç: Vesayetçi ruhtan arındırılmış bir anayasa hedefliyoruz (2)
        Bakan Tunç: Vesayetçi ruhtan arındırılmış bir anayasa hedefliyoruz
        Bakan Tunç: Vesayetçi ruhtan arındırılmış bir anayasa hedefliyoruz
        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı