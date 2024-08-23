Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 63 KP 096 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 15'inci kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada, Mustafa A, Berat Ç. ve Ahmed M. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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