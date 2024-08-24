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        Şanlıurfa'da 14 kişiyi işe yerleştirme bahanesiyle dolandıran zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'da aradığı kişileri işe yerleştirme bahanesiyle dolandıran zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 12:31 Güncelleme: 24.08.2024 - 12:31
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        Şanlıurfa'da 14 kişiyi işe yerleştirme bahanesiyle dolandıran zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa'da aradığı kişileri işe yerleştirme bahanesiyle dolandıran zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları arayarak kendisini üniversite yetkilisi olarak tanıtıp işe yerleştirme bahanesiyle 14 kişiyi dolandıran şüphelinin H.A. (30) olduğunu belirledi.

        Ekiplerce yapılan araştırmalarda, yakalanmamak için farklı kimlik taşıyarak sürekli adres değiştiren şüpheli İzmir'de yakalandı.

        Şüphelileri 366 bin lira zarar uğratan zanlının üzerinde bir miktar para ile 3 telefon ele geçirildi.

        Zanlının 29 çeşitli suçtan arandığı ve 19 yıl 28 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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