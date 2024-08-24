Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor
Şanlıurfa'da sıcak hava, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Şanlıurfa'da sıcak hava, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü şehirler arasında bulunan Şanlıurfa'da termometreler 42 dereceyi gösterdi.
Kent sakinleri, parklarda ve Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki gölgeliklerde sıcaktan korunmaya çalışıyor.
Vatandaşlardan Murat Kaçar, havanın çok sıcak olduğunu belirterek, gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştığını söyledi.
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