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        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 15:18 Güncelleme: 24.08.2024 - 15:18
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        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

        Şarkpınar Mahallesi'nde halı yıkama işi yapan Doğan Çapa (50), halı yıkama makinesi ile çalışırken akıma kapıldı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çapa, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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