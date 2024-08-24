Şanlıurfaspor, Salih Şen'i renklerine bağladı

Açıklamada, kulüp başkanı Mehmet Giray Küçük, başkan vekilleri Muharrem Aydın ile İbrahim Yavuzel ve futbol şubeden sorumlu başkan yardımcısı Muhittin Kelekçi'nin de imza töreninde yer aldığı kaydedildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz Almanya'nın Bayern Münih takımından 18 yaşındaki Şanlıurfalı orta saha Salih Şen ile sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.