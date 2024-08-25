Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'de yarın İstanbulspor'a konuk olacak
Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Uğur Okulları İstanbulspor ile karşılaşacak.
Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Uğur Okulları İstanbulspor ile karşılaşacak.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 21.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Davut Dakul Çelik yönetecek.
Şanlıurfaspor ligin ilk haftasında MKE Ankaragücü'ne 2-0 mağlup olurken, ikinci haftada Central Hospital Ümraniyesporu'u 3-1 yendi.
Uğur Okulları İstanbulspor ise ligdeki ilk iki maçında Manisa FK'yi 3-2 ve Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0 mağlup etti.
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