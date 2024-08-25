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        Şanlıurfa'da aranan 52 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da gerçekleştirilen "huzur uygulamasında" aranan 52 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 11:36 Güncelleme: 25.08.2024 - 11:36
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        Şanlıurfa'da aranan 52 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da gerçekleştirilen "huzur uygulamasında" aranan 52 şüpheli yakalandı.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gece saatlerinde Şanlıurfa genelinde emniyet ve jandarma birimleri tarafından "huzur uygulaması" gerçekleştirildiğini belirtti.

        Uygulamaya 1282 kolluk personelinin katıldığını aktaran Şıldak, şunları kaydetti:

        "22 bin 144 kişi sorgulanmış, 7 bin 148 araç kontrol edilmiş, 442 iş yeri denetlenmiş, 239 araca para cezası uygulanmış, 51 araç trafikten men edilmiş, 19 kişi hakkında adli işlem başlatılmış, aranmakta olan 52 kişi yakalanmış, 2 kişi gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 100 gram esrar, 37 gram sentetik uyuşturucu, 2 çalıntı motosiklet, 2 adet tescilsiz motosiklet ele geçirilmiştir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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