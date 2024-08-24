Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 12:35 Güncelleme: 24.08.2024 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

        ​​​​​​​Eyüpkent Mahallesi Şanlıurfa-Akçakale kara yolunda dönerci İsmail A'ya silahla ateş açılması olayıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Polis ekiplerince yapılan çalışma sonucunda, olay yerinden bir araçla geçerken pompalı tüfekle ateş eden şüpheli ve aracı kullanan kişi suç aleti silahla yakalandı.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "23 Ağustos 2024 tarihinde Eyüpkent Mahallesi'nde bir iş yeri sahibinin sosyal medyada canlı yayın yaptığı esnada ateşli silahla yaralanması olayının aydınlatılması için İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yürütülen çalışma sonucunda olay yerinden bir araçla geçerken pompalı tüfekle ateş eden şüpheli ve aracı kullanan kişi suç aleti silahla birlikte yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır. Güvenlik güçlerimiz, meydana gelen asayiş olaylarının aydınlatılması konusunda son derece hızlı ve hassas şekilde çalışmaktadır."

        Eyüpkent Mahallesi Şanlıurfa-Akçakale kara yolunda dönerci İsmail A'ya 23 Ağustos'ta silahla ateş açılmış, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İsmail A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        Kuaförlere 'pazar' muafiyeti
        Kuaförlere 'pazar' muafiyeti
        Bakırköy'de TIR, otobüsün üzerine devrildi!
        Bakırköy'de TIR, otobüsün üzerine devrildi!
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        Fransa'dan Mukiele iddiası!
        Fransa'dan Mukiele iddiası!
        102 yaşına bastı! Çılgın doğum günü kutlaması
        102 yaşına bastı! Çılgın doğum günü kutlaması
        Teoman'a sert tepki
        Teoman'a sert tepki
        Rusya'dan peş peşe 'Durov' açıklaması
        Rusya'dan peş peşe 'Durov' açıklaması
        'İmparatorların kucaklaşması' ziyarete açıldı!
        'İmparatorların kucaklaşması' ziyarete açıldı!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        İstanbul'da şiddetli sağanak!
        İstanbul'da şiddetli sağanak!
        Narin'den bir iz bulundu mu? İhbar geldi yer altı görüntüleme cihazıyla tarama yapıldı
        Narin'den bir iz bulundu mu? İhbar geldi yer altı görüntüleme cihazıyla tarama yapıldı
        Karısını döverek öldüren katil kıskıvrak!
        Karısını döverek öldüren katil kıskıvrak!
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Alman ekonomisine dev etki
        Alman ekonomisine dev etki
        1 milyar TL'lik maç!
        1 milyar TL'lik maç!
        Görkemli kutlama
        Görkemli kutlama

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da Filistin temalı resim etkinliği düzenlendi
        Şanlıurfa'da Filistin temalı resim etkinliği düzenlendi
        Şanlıurfa'da inşaat temeline düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da inşaat temeline düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da bagajda insan taşıyan araç sahibine para cezası
        Şanlıurfa'da bagajda insan taşıyan araç sahibine para cezası
        Şanlıurfa'da fıstık bahçesinde ölü bulunan öğretmeni madde bağımlısı otosto...
        Şanlıurfa'da fıstık bahçesinde ölü bulunan öğretmeni madde bağımlısı otosto...
        Şanlıurfa'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Şanlıurfa merkezde kaçak elektrik kullanım oranı yüzde 23'e geriledi
        Şanlıurfa merkezde kaçak elektrik kullanım oranı yüzde 23'e geriledi