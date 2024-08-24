Şanlıurfa'da 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

​​​​​​​Eyüpkent Mahallesi Şanlıurfa-Akçakale kara yolunda dönerci İsmail A'ya silahla ateş açılması olayıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Polis ekiplerince yapılan çalışma sonucunda, olay yerinden bir araçla geçerken pompalı tüfekle ateş eden şüpheli ve aracı kullanan kişi suç aleti silahla yakalandı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"23 Ağustos 2024 tarihinde Eyüpkent Mahallesi'nde bir iş yeri sahibinin sosyal medyada canlı yayın yaptığı esnada ateşli silahla yaralanması olayının aydınlatılması için İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yürütülen çalışma sonucunda olay yerinden bir araçla geçerken pompalı tüfekle ateş eden şüpheli ve aracı kullanan kişi suç aleti silahla birlikte yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır. Güvenlik güçlerimiz, meydana gelen asayiş olaylarının aydınlatılması konusunda son derece hızlı ve hassas şekilde çalışmaktadır."