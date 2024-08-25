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        Şanlıurfa'da fıstık bahçesinde erkek cesedi bulundu

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde fıstık bahçesinde erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 19:20 Güncelleme: 25.08.2024 - 19:20
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        Şanlıurfa'da fıstık bahçesinde erkek cesedi bulundu
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        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde fıstık bahçesinde erkek cesedi bulundu.

        Hacılar Mahallesi'ndeki fıstık bahçesinde yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, hareketsiz kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Jandarma ekipleri, ölen kişinin Yasin Kayran (26) olduğunu tespit etti.

        Başından yaralanan Kayran'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morgunu kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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