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        Şanlıurfa'da yangın söndürme aracından düşen itfaiye eri yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yangın söndürme aracından düşen itfaiye eri, ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 20:41 Güncelleme: 25.08.2024 - 20:41
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        Şanlıurfa'da yangın söndürme aracından düşen itfaiye eri yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yangın söndürme aracından düşen itfaiye eri, ağır yaralandı.

        Kırsal Gerçek Mahallesi'ndeki anız yangınına müdahaleye giden itfaiye ekibi, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

        Söndürme aracı üzerinde yangına müdahale eden itfaiye eri Hüseyin Akdağ (33), bir anda alevlerin arasına düştü.

        Olay yerindeki arkadaşları tarafından kurtarılan itfaiyeci, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Hayati tehlikesi bulunan Akdağ, buradaki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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