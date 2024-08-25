GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da fıstık bahçesinde erkek cesedi bulundu

"Menfur olayı gerçekleştiren şüpheli, jandarmamız tarafından kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alınmıştır." ifadesini kullanan Şıldak, olayın bütün yönleriyle soruşturularak aydınlatılması sürecinin Valilik tarafından yakından takip edildiğini bildirdi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bozova'da elim bir saldırı sonucu hayatını kaybeden Eyyübiye Şehit Ömer Saklı Ortaokulunda görevli öğretmen Yasin Kayran'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve eğitim camiasına başsağlığı diledi.

Jandarma ekipleri, ölen kişinin Eyyübiye Şehit Ömer Saklı Ortaokulunda görevli öğretmen Yasin Kayran (26) olduğunu tespit etti.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

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