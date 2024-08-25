Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 23:58 Güncelleme: 25.08.2024 - 23:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        ABONE OL
        ABONE OL

        Stat:11Nisan

        Hakemler: İlker Yasin Avcı, Selahattin Altay, Selim Şenöz

        Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Atakan Müjde, Nuri Fatih Aydın (Dk. 76 Mehmet Güneş), Mert Miraç Altıntaş (Dk. 90 Halil İbrahim Atcı), Cengizhan Akgün, Alperen Arslan, Burak Efe Yaz (Dk. 76 Kerem Altunışık), Erşan Yaşa, Ferhat Canlı, Emircan Bayrakdar, Berat Yaman

        Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Mert Kula, Erkam Develi, Rroca (Dk. 64 Traore -Dk. 84 Yılmaz Basravi), Ali Dere, Görkem Bitin (Dk. 46 Dembele), Camara, Arda Hilmi Şengül, Uğur Kaan Yıldız, Halil Can Ayan, Togui (Dk. 46 Recep Taşbakır)

        Gol: Dk. 56 Mert Kula (Ankara Keçiörengücü)

        Sarı kartlar: Dk. 51 Arda Hilmi Şengül, Dk. 75 Traore (Ankara Keçiörengücü), Dk. 73 Ferhat Canlı, Dk. 80 Atakan Müjde, Dk. 89 Mert Miraç Altıntaş (Yeni Malatyaspor)

        ŞANLIURFA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fener, Rize'de Fred'le coştu!
        Fener, Rize'de Fred'le coştu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangını uyarısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangını uyarısı!
        Kayıp Narin'i arama çalışmalarında son durum: Evin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu
        Kayıp Narin'i arama çalışmalarında son durum: Evin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu
        Fred, hat-trick'le döndü!
        Fred, hat-trick'le döndü!
        Hamas, ateşkes teklifini reddetti
        Hamas, ateşkes teklifini reddetti
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
        Gözyaşları içinde veda ettiler
        Gözyaşları içinde veda ettiler
        Beşiktaş'tan sol beke sürpriz aday!
        Beşiktaş'tan sol beke sürpriz aday!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta açıklamalar
        6 gündür aranan Devrim öğretmenin cansız bedeni bulundu
        6 gündür aranan Devrim öğretmenin cansız bedeni bulundu
        Arda Güler 11'de başladı, Real kazandı
        Arda Güler 11'de başladı, Real kazandı
        18 yaşındaki genç Salda Gölü'nde boğuldu
        18 yaşındaki genç Salda Gölü'nde boğuldu
        Telegram'ın kurucusu Fransa'da gözaltına alındı
        Telegram'ın kurucusu Fransa'da gözaltına alındı
        Musk'tan Durov'un gözaltına alınmasına tepki
        Musk'tan Durov'un gözaltına alınmasına tepki
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10
        "Babam beni harcamış gibi oldu"
        "Babam beni harcamış gibi oldu"
        Hangisi daha ucuz: Yunanistan mı Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
        Hangisi daha ucuz: Yunanistan mı Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
        Kutsal İşgal filmi: Gazze'de kan banyosu, Fırat'tan Nil'e gasp planı
        Kutsal İşgal filmi: Gazze'de kan banyosu, Fırat'tan Nil'e gasp planı
        2024'ün en iyileri arasında İstanbul
        2024'ün en iyileri arasında İstanbul
        Daum: Futbolla dolu bir yaşam...
        Daum: Futbolla dolu bir yaşam...

        Benzer Haberler

        Yeni Malatyaspor – Ankara Keçiörengücü: 0-1
        Yeni Malatyaspor – Ankara Keçiörengücü: 0-1
        Şanlıurfa'da yangın söndürme aracından düşen itfaiye eri yaralandı
        Şanlıurfa'da yangın söndürme aracından düşen itfaiye eri yaralandı
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da fıstık bahçesinde erkek cesedi bulundu
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da fıstık bahçesinde erkek cesedi bulundu
        Şanlıurfa'da fıstık bahçesinde erkek cesedi bulundu
        Şanlıurfa'da fıstık bahçesinde erkek cesedi bulundu
        Öğretmenin fıstık bahçesinde cesedi bulundu
        Öğretmenin fıstık bahçesinde cesedi bulundu
        Şanlıurfa'da aranan 52 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da aranan 52 şüpheli yakalandı