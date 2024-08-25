Stat:11Nisan
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Selahattin Altay, Selim Şenöz
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Atakan Müjde, Nuri Fatih Aydın (Dk. 76 Mehmet Güneş), Mert Miraç Altıntaş (Dk. 90 Halil İbrahim Atcı), Cengizhan Akgün, Alperen Arslan, Burak Efe Yaz (Dk. 76 Kerem Altunışık), Erşan Yaşa, Ferhat Canlı, Emircan Bayrakdar, Berat Yaman
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Mert Kula, Erkam Develi, Rroca (Dk. 64 Traore -Dk. 84 Yılmaz Basravi), Ali Dere, Görkem Bitin (Dk. 46 Dembele), Camara, Arda Hilmi Şengül, Uğur Kaan Yıldız, Halil Can Ayan, Togui (Dk. 46 Recep Taşbakır)
Gol: Dk. 56 Mert Kula (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 51 Arda Hilmi Şengül, Dk. 75 Traore (Ankara Keçiörengücü), Dk. 73 Ferhat Canlı, Dk. 80 Atakan Müjde, Dk. 89 Mert Miraç Altıntaş (Yeni Malatyaspor)
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