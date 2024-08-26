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        Yeni Malatyaspor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 3. hafta maçında Şanlıurfa'da oynanan maçta Ankara Keçiörengücü'ne mağlup olan Yeni Malatyaspor'un teknik sorumlusu Murat Uçkun, 5 günlük bir hazırlık yaparak oynadıkları maçtaki mücadelesinden dolayı tüm oyuncularını kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 01:09 Güncelleme: 26.08.2024 - 01:09
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        Yeni Malatyaspor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 3. hafta maçında Şanlıurfa'da oynanan maçta Ankara Keçiörengücü'ne mağlup olan Yeni Malatyaspor'un teknik sorumlusu Murat Uçkun, 5 günlük bir hazırlık yaparak oynadıkları maçtaki mücadelesinden dolayı tüm oyuncularını kutladı.

        Uçkun, Şanlıurfa'da oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, 568 gün sonra bir lig maçına çıktıklarını belirterek, "Beş günlük bir hazırlık dönemi sonrasında genç arkadaşlarımızla beraber çıktığımız Keçiörengücü müsabakasının ilk yarısı istediğimiz gibi gitti. İkinci yarı bir duran top neticesinde yediğimiz golle maçtan 1-0 mağlup ayrıldık. Mücadelelerinden dolayı genç arkadaşlarımızı canıgönülden kutluyorum. Bundan sonraki süreçte daha iyi hazırlanıp takımımızı istenilen seviyeye taşımaya gayret göstereceğiz." diye konuştu.

        - Ersan Parlatan: "1-0 bizim için iyi çünkü ilk 3 puanımızı aldık"

        Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Ersan Parlatan, maçta tek gol bulduklarını ancak kendileri için 3 puanın daha önemli olduğunu söyledi.

        Maçta buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini ifade eden Parlatan, şunları kaydetti:

        "Böyle maçlarda erken öne geçemezsen, rakibin direncini yükseltirsin. Biz de ilk devrede girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Topa çok sahip olduk ama bir türlü üçüncü bölgede ceza sahası içinde o kaliteyi gösteremedik. Neticesinde 1-0 öne geçtikten sonra yine pozisyonları bulduk ama bugün sonuçlandırmada ciddi anlamda kalite eksikliği sahaya yansıttık. Bu da tabi skorun ancak 1-0 olmasına sebep oldu, yapacak bir şey yok. 1-0 bizim için yine iyi çünkü ilk 3 puanımızı aldık. Daha farklı skor elde etmek istiyorduk ama sonuçta fazla gol atsan da 3 puandan fazlasını alamıyorsun. O yüzden artık önümüzdeki maça bakacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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