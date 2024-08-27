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        Şanlıurfa'da bagajda insan taşıyan araç sahibine para cezası

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir aracın bagaj kısmında kapağı açık vaziyette insan taşıyan araç sahibine 5 bin 880 TL para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 00:06 Güncelleme: 27.08.2024 - 00:06
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        Şanlıurfa'da bagajda insan taşıyan araç sahibine para cezası
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir aracın bagaj kısmında kapağı açık vaziyette insan taşıyan araç sahibine 5 bin 880 TL para cezası uygulandı.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, trafik kurallarına uyulması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Viranşehir'de bu akşam İlçe Emniyet Müdürlüğümüz tarafından alınan video kayıtlı ihbar üzerine, bir aracın bagaj kısmında kapağı açık vaziyette insan taşındığı anlaşılmış, kamera sistemi üzerinden yapılan incelemede, aracın saat 20.06 itibarıyla Viranşehir Dörtyol Kavşağından Tabur Kavşağı istikametine seyir halinde olduğu tespit edilmiş, '2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun' ilgili maddesi gereğince kurallara aykırı olarak trafikte yer alan araç sahibine 5 bin 880 TL para cezası uygulanmıştır. Lütfen trafik kurallarına uyalım, kendimiz, yakınlarımız ve diğer kişileri tehlikeye atmayalım."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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