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        Şanlıurfa'da inşaat temeline düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Karaköprü'de yaklaşık 7 metre yüksekten bir inşaat için kazılan temele düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 01:18 Güncelleme: 27.08.2024 - 01:22
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        Şanlıurfa'da inşaat temeline düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Karaköprü'de yaklaşık 7 metre yüksekten bir inşaat için kazılan temele düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        A.C.A. yönetimindeki 34 EM 0079 plakalı otomobil, kontrolünü kaybederek Akpiyar Mahallesi 402. Cadde'deki 7 metrelik kazı alanına düştü.

        Ekiplerin müdahalesiyle araçta sıkışan sürücü ile E.B. ve A.T. çıkarıldı.

        Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan A.T'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Ekipler, otomobilin çıkarılması için çalışma yürütüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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