Şanlıurfa'da serinlemek için nehre giren 16 yaşındaki genç boğuldu

Çopur'un suda kaybolduğunu fark eden çevredekiler, durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Karşıyaka Mahallesi'nde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Mehmet Baran Çopur, bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.