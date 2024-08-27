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        Şanlıurfa'da serinlemek için nehre giren 16 yaşındaki genç boğuldu

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 16 yaşındaki genç boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 21:04 Güncelleme: 27.08.2024 - 21:04
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        Şanlıurfa'da serinlemek için nehre giren 16 yaşındaki genç boğuldu
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        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 16 yaşındaki genç boğuldu.

        Karşıyaka Mahallesi'nde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Mehmet Baran Çopur, bir süre sonra akıntıya kapıldı.

        Çopur'un suda kaybolduğunu fark eden çevredekiler, durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye gelen dalgıç polisler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından gencin cesedini buldu.

        Çopur'un cesedi Birecik Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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