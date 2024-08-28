Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 3 kaleşnikof piyade tüfeği, 7 ruhsatsız tabanca, 42 av tüfeği ele geçirilen operasyonda 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 10:10 Güncelleme: 28.08.2024 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 3 kaleşnikof piyade tüfeği, 7 ruhsatsız tabanca, 42 av tüfeği ele geçirilen operasyonda 2 zanlı tutuklandı.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, güvenlik güçlerinin Şanlıurfa'yı her türlü suç unsurundan arındırmak için çalıştıklarını belirtti.

        Jandarma tarafından Viranşehir ilçesinde 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini aktaran Şıldak, 3 kaleşnikof piyade tüfeği, 7 ruhsatsız tabanca, 42 av tüfeği, 40 şarjör, 1653 mermi ve fişek ile 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini kaydetti.

        Vali Şıldak, operasyonda yakalanan 2 zanlının tutuklandığını, 9 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldığını ifade etti.

        Şıldak'ın operasyon anına dair paylaştığı görüntülerde, köpeklerle arama yapılması, evin muhtelif yerlerine saklanan silahların çıkarılması yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dış ticaret açığı Temmuzda geriledi
        Dış ticaret açığı Temmuzda geriledi
        Kundakçı tehdidini dekonta yazdı!
        Kundakçı tehdidini dekonta yazdı!
        Harris Trump'ın önüne geçti
        Harris Trump'ın önüne geçti
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        O geçide ne olacak?
        O geçide ne olacak?
        Vazo kırıldı!
        Vazo kırıldı!
        Afrika Birliği: M çiçeği salgını sadece Afrika'nın değil tüm dünyanın sorunu
        Afrika Birliği: M çiçeği salgını sadece Afrika'nın değil tüm dünyanın sorunu
        Sabah insanı olmayanlar için bilinmesi gerekenler
        Sabah insanı olmayanlar için bilinmesi gerekenler
        10 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle öldürüldü!
        10 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle öldürüldü!
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        1 milyarlık mağlubiyet!
        1 milyarlık mağlubiyet!
        Husilerin Kızıldeniz'de vurduğu petrol tankerindeki yangın sürüyor
        Husilerin Kızıldeniz'de vurduğu petrol tankerindeki yangın sürüyor
        Sağlıklı olarak satılan gıdalar gerçekten sağlıklı mı?
        Sağlıklı olarak satılan gıdalar gerçekten sağlıklı mı?
        İsviçre'de bulunan yöntem, asırlık çikolata üretiminde bir dönüm noktası mı olacak?
        İsviçre'de bulunan yöntem, asırlık çikolata üretiminde bir dönüm noktası mı olacak?
        Galatasaray'da 'Dev' hüsran!
        Galatasaray'da 'Dev' hüsran!
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Altın tepsi
        Altın tepsi
        Fransa'da hükümet hala kurulamadı
        Fransa'da hükümet hala kurulamadı
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da serinlemek için nehre giren 16 yaşındaki genç boğuldu
        Şanlıurfa'da serinlemek için nehre giren 16 yaşındaki genç boğuldu
        Şanlıurfa'da Filistin temalı resim etkinliği düzenlendi
        Şanlıurfa'da Filistin temalı resim etkinliği düzenlendi
        Şanlıurfa'da inşaat temeline düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da inşaat temeline düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da bagajda insan taşıyan araç sahibine para cezası
        Şanlıurfa'da bagajda insan taşıyan araç sahibine para cezası
        Şanlıurfa'da fıstık bahçesinde ölü bulunan öğretmeni madde bağımlısı otosto...
        Şanlıurfa'da fıstık bahçesinde ölü bulunan öğretmeni madde bağımlısı otosto...
        Şanlıurfa'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı