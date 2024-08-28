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        Para milli bilek güreşçi Abdulsamet Ocakoğlu pes etmedi, dünya şampiyonu oldu

        MÜSLÜM ETGÜ - Bilek güreşinde ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda derecesi bulunan para milli sporcu Abdulsamet Ocakoğlu, geçen yıl kaçırdığı dünya şampiyonluğuna ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 11:40 Güncelleme: 28.08.2024 - 11:47
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        Para milli bilek güreşçi Abdulsamet Ocakoğlu pes etmedi, dünya şampiyonu oldu
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        MÜSLÜM ETGÜ - Bilek güreşinde ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda derecesi bulunan para milli sporcu Abdulsamet Ocakoğlu, geçen yıl kaçırdığı dünya şampiyonluğuna ulaştı.

        Sekiz yıl önce başladığı bilek güreşinde 3 Avrupa şampiyonluğu ile bir dünya ikinciliği ve ulusal organizasyonlarda çok sayıda derecesi bulunan Haliliye Belediyesi sporcusu 24 yaşındaki Abdulsamet Ocakoğlu, 15-25 Ağustos'ta Moldova'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı başardı.

        Abdulsamet Ocakoğlu, AA muhabirine, bilek güreşinde birçok madalya kazandığını söyledi.

        Geçen yıl kaçırdığı dünya şampiyonluğu hedefine bu yıl ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Abdulsamet, şöyle konuştu:

        "Geçen yıl Kazakistan'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldum. Dünya ikinciliği beni üzmüştü. Pes etmedim, daha çok çalıştım, daha fazla antrenman yaparak şampiyonaya hazırlandım. Çünkü dünya şampiyonu olmayı çok istiyordum. En sonunda Moldova'da dünya şampiyonu olmayı başardım, bunun mutluluğu ve gururu içindeyim. Orada bayrağımızı dalgalandırmak, bambaşka bir duygu. Madalyam ülkeme, aileme ve şehrime armağan olsun. Elimden gelenin daha fazlasını yapmayı hedefliyorum. İlk defa mutluluktan ağladım, orada tüm dünyaya İstiklal Marşı'nı okutmak tarif edilemez bir duygu."

        - "En sonunda başardım"

        Kendisi gibi engelli sporculara pes etmemeleri ve sonuna kadar çalışmaya devam etmeleri tavsiyesinde bulunan Abdulsamet Ocakoğlu, "Spor yapanlar derece elde edemeyince hemen bırakmak istiyor. Ben de bu yollardan geçtim ama azmedersen hedefine ulaşıyorsun. Daha önceleri televizyonda dünya şampiyonu olanları görüyordum, ben olamadığım için üzülüyordum ama en sonunda başardım." ifadelerini kullandı.

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