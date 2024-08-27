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        Şanlıurfa'da otomobilin inşaat temeline düşmesi güvenlik kamerasında

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobilin yaklaşık 7 metre yüksekten bir inşaat için kazılan temeline düşmesini güvenlik kamerası kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 01:18 Güncelleme: 27.08.2024 - 01:18
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        Şanlıurfa'da otomobilin inşaat temeline düşmesi güvenlik kamerasında
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        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobilin yaklaşık 7 metre yüksekten bir inşaat için kazılan temeline düşmesini güvenlik kamerası kaydetti.

        A.C.A. yönetimindeki 34 EM 0079 plakalı otomobilin önceki gün akşam saatlerinde Akpiyar Mahallesi 402. Cadde'deki 7 metrelik kazı alanına düşmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.

        3 kişinin yaralandığı kazayla güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşıldı.

        Görüntülerde otomobil sürücüsünün ana yoldan soldaki sokağa dönmesinin ardından, sağındaki çöp kutusuna çarparak kazı alanına düşmesi yer aldı.

        Akpiyar Mahallesi 402. Cadde'de önceki akşam saatlerinde A.C.A. yönetimindeki 34 EM 0079 plakalı otomobil, 7 metrelik inşaat kazı alanına düşmüş, kazada sürücüyle araçtaki E.B. ve A.T. yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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