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        Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen kadın boğuldu

        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen kadın boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 12:32 Güncelleme: 29.08.2024 - 12:32
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        Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen kadın boğuldu
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        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen kadın boğuldu.

        Kırsal Gögeç Mahallesi yakınlarında İde Kılıç'ın (20) sulama kanalına düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, sağlık ekipleriyle dalgıç polisler yönlendirildi.

        Ekipler tarafından kanalda yapılan arama sonucu İde Kılıç'ın cansız bedenine ulaşıldı.

        Kılıç'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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