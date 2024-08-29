Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

Ekiplerce gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda, 29 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ve 3 bin 869 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor.

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