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        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 14:27 Güncelleme: 29.08.2024 - 14:27
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        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kırsal Bayırözü Mahallesi'nde akraba iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, Ferhat A, Leyla Ö, Fatih D, Kenan A, Muzaffer A, Turan A. ve Ahmet A. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Muzaffer A, Turan A. ve Ahmet A. kurtarılamadı.

        Olay yeri ve hastanede güvenlik önlemi alan güvenlik güçleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

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