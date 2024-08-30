Şanlıurfaspor, yarın Bandırmaspor'u ağırlayacak
Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında yarın Teksüt Bandırmaspor'u konuk edecek.
Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında yarın Teksüt Bandırmaspor'u konuk edecek.
Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Akarsu yönetecek.
Şanlıurfaspor, ligdeki ilk 3 maçında Central Hospital Ümraniyespor'u 3-1 yenerken, MKE Ankaragücü'ne 2-0, Uğur Okulları İstanbulspor'a ise 3-0 mağlup oldu.
Teksüt Bandırmaspor ise Erzurumspor FK'yi 3-2 ve Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup ederken, Ahlatcı Çorum FK ile 0-0 berabere kaldı.
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