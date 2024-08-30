Şanlıurfaspor, yarın Bandırmaspor'u ağırlayacak

Teksüt Bandırmaspor ise Erzurumspor FK'yi 3-2 ve Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup ederken, Ahlatcı Çorum FK ile 0-0 berabere kaldı.

Şanlıurfaspor, ligdeki ilk 3 maçında Central Hospital Ümraniyespor'u 3-1 yenerken, MKE Ankaragücü'ne 2-0, Uğur Okulları İstanbulspor'a ise 3-0 mağlup oldu.

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