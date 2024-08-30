Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da dalgıçlardan Türk bayraklı 30 Ağustos kutlaması

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dalgıçlar Fırat Nehri'nde Türk bayrağı açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 09:53 Güncelleme: 30.08.2024 - 09:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da dalgıçlardan Türk bayraklı 30 Ağustos kutlaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dalgıçlar Fırat Nehri'nde Türk bayrağı açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

        İlçede 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü için düzenlenen etkinlikler kapsamında dalgıçlar, Fırat Nehri'nde açtıkları Türk bayrağını Birecik Köprüsü'ne astı.

        Etkinlikle ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Birecik Kaymakamı Mustafa Gürbüz, ilçenin önemli bir değeri olan Fırat Nehri üzerinde anlamlı bir etkinlik yaparak aziz şehitlerimiz ve gazilerimizi anmanın onurunu yaşadıklarını söyledi.

        Gürbüz, dalgıçların katkılarıyla Fırat Nehri'nden çıkarılan Türk Bayrağı'nın Birecik Köprüsü'nde gururla dalgalandırıldığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        Atatürk’ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı: 'Kurtuluş abidesi'nin hikayesi
        Atatürk’ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı: 'Kurtuluş abidesi'nin hikayesi
        Habertürk kahramanların mezarlığında
        Habertürk kahramanların mezarlığında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Batı Nil Virüsü nasıl bulaşıyor?
        Batı Nil Virüsü nasıl bulaşıyor?
        Muhtemel rakipler belli oldu
        Muhtemel rakipler belli oldu
        Kuvvetli sağanak yağış uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli sağanak yağış uyarısı! Bu iller dikkat
        Denizlerin de sultanları
        Denizlerin de sultanları
        Harris'ten resmen aday olduktan sonra ilk röportaj
        Harris'ten resmen aday olduktan sonra ilk röportaj
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        İsrail'den işgale devam onayı
        İsrail'den işgale devam onayı
        İşte Harry Potter filmleri burada çekildi!
        İşte Harry Potter filmleri burada çekildi!
        Çocukların kitap okuması sandığımızdan daha önemli
        Çocukların kitap okuması sandığımızdan daha önemli
        Muhteşem Kartal!
        Muhteşem Kartal!
        "Şapkadan Rafa çıktı"
        "Şapkadan Rafa çıktı"
        Dışişleri'nden Kerkük açıklaması
        Dışişleri'nden Kerkük açıklaması
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi!
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi!
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik
        Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik

        Benzer Haberler

        Şanlıurfaspor, yarın Bandırmaspor'u ağırlayacak
        Şanlıurfaspor, yarın Bandırmaspor'u ağırlayacak
        Şanlıurfa'da arazi kavgası: İkiz kardeşler ve kuzen öldü, 3 yaralı (2)
        Şanlıurfa'da arazi kavgası: İkiz kardeşler ve kuzen öldü, 3 yaralı (2)
        Şanlıurfa'da arazi kavgası: İkiz kardeşler öldü, 4 yaralı
        Şanlıurfa'da arazi kavgası: İkiz kardeşler öldü, 4 yaralı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı