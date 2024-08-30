Şanlıurfa'da dalgıçlardan Türk bayraklı 30 Ağustos kutlaması

Etkinlikle ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Birecik Kaymakamı Mustafa Gürbüz, ilçenin önemli bir değeri olan Fırat Nehri üzerinde anlamlı bir etkinlik yaparak aziz şehitlerimiz ve gazilerimizi anmanın onurunu yaşadıklarını söyledi.

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