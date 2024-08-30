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        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 16:30 Güncelleme: 30.08.2024 - 16:30
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        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        M.F.G'nin kullandığı 27 AJU 675 plakalı otomobil ile Ali Polat idaresindeki 02 BJ 102 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Suruç kara yolu 15. kilometresinde çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kaza yerine gelen sağlık ekipleri sürücülerden Ali Polat'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan 5 kişi Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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