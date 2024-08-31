Şanlıurfa'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Sadreddin A'nın (29) kullandığı plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Halfeti-Bozova kara yolu Kalkan Mahallesi yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Haydar K. (25) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.