Şanlıurfa'da 3 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 19 zanlı yakalandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 19 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 19 şüpheli gözaltına alındı.
Kırsal Bayırözü Mahallesi'nde önceki gün akraba iki grup arasında çıkan, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili Siverek Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, savcılık talimatı üzerine kavgayla ilgili 19 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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