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        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde otomobilin çarptığı kadın öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 18:06 Güncelleme: 31.08.2024 - 18:06
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        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde otomobilin çarptığı kadın öldü.

        Çankaya Mahallesi Balıkayağı Bulvarı'nda V.D. yönetimindeki 06 BYU 931 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Besi Uğrak'a (50) çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Araç sürücüsü, gözaltına alındı.

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