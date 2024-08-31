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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 1 uzun namlulu silah ile 3 tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 21:16 Güncelleme: 31.08.2024 - 21:16
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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 1 uzun namlulu silah ile 3 tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince silah kaçakçılığı çalışmaları kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

        Adreste yapılan aramada, uzun namlulu silah ile 3 tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli mahkemece tutuklandı.

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