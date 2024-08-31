Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 1 uzun namlulu silah ile 3 tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 1 uzun namlulu silah ile 3 tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince silah kaçakçılığı çalışmaları kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada, uzun namlulu silah ile 3 tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli mahkemece tutuklandı.
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