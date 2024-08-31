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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 23:54 Güncelleme: 31.08.2024 - 23:54
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:11Nisan

        Hakemler: Alper Akarsu, Abdulhamit Söyler, Azad İlhan

        Şanlıurfaspor: Tokotaev, Mboula, Ofosu (Dk. 83 Hakan Erçelik), Malle, Kayode (Dk 73 Ashkovski), Landel (Dk. 54 Begiç), Hasan Hüseyin Acar (Dk. 83 Fatih Eren), Mehmet Coşkun, Atakan Aybastı, Muhammed Gönülaçar, Miraç Acer

        Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Emre Batuhan Adıgüzel (Dk. 46 Faruk Can Genç), Hikmet Çiftçi, Araujo, Diakhaby (Dk. 46 Mulumba), Nomel (Dk. 67 Doğan Can Davas), Kerem Atakan Kesgin (Dk.75 Paixao), Sitoe, Atınç Nukan, Mehmet Özcan (Dk. 81 Diniyev), Rahmetullah Berişbek

        Goller: Dk. 33 Malle, Dk. 38 Mboula (Penaltıdan), Dk. 78 Hasan Hüseyin Acar (Şanlıurfaspor), Dk. 44 Rahmetullah Berişbek, Dk. 45 Atınç Nukan (Teksüt Bandırmaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 25 Mehmet Coşun, (Şanlıurfaspor), Dk. 37 Rahmetullah Berişbek Dk. 42 Hikmet Çiftçi, Dk. 74 Kerem Atakan Kesgin (Teksüt Bandırmaspor)

        ŞANLIURFA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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