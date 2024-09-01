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        Amed Sportif Faaliyetler, yarın Şanlıurfa'da Kocaelispor ile karşılaşacak

        Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında yarın Kocaelispor'u Şanlıurfa'da ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 09:59 Güncelleme: 01.09.2024 - 09:59
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        Amed Sportif Faaliyetler, yarın Şanlıurfa'da Kocaelispor ile karşılaşacak
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        Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında yarın Kocaelispor'u Şanlıurfa'da ağırlayacak.

        11 Nisan Stadı'nda saat 21.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

        Amed Sportif Faaliyetler ekibi ligdeki ilk 3 maçında Fatih Karagümrük ve Sakaryaspor ile 0-0 berabere kaldı, Uğur Okulları İstanbulspor'a ise 1-0 mağlup oldu.

        Kocaelispor ise Gençlerbirliği ve Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1, Erzurumspor FK'yi de 1-0 yendi.

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