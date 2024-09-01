Amed Sportif Faaliyetler, yarın Şanlıurfa'da Kocaelispor ile karşılaşacak

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında yarın Kocaelispor'u Şanlıurfa'da ağırlayacak.

11 Nisan Stadı'nda saat 21.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

Amed Sportif Faaliyetler ekibi ligdeki ilk 3 maçında Fatih Karagümrük ve Sakaryaspor ile 0-0 berabere kaldı, Uğur Okulları İstanbulspor'a ise 1-0 mağlup oldu.

Kocaelispor ise Gençlerbirliği ve Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1, Erzurumspor FK'yi de 1-0 yendi.