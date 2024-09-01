Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da 2 bin 375 kök Hint keneviri ele geçirildi

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 bin 375 kök Hint keneviri ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 11:45 Güncelleme: 01.09.2024 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da 2 bin 375 kök Hint keneviri ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 bin 375 kök Hint keneviri ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda kırsal Ağacık Mahallesi'nde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince 8 adrese ve 15 tarlaya operasyon düzenlendi.

        Aramalarda, 2 bin 375 kök Hint keneviri ele geçirildi, şüpheli A.B. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vergi yüzsüzleri listesi açıklanacak
        Vergi yüzsüzleri listesi açıklanacak
        Yeni tanıştığı kız arkadaşına kabusu yaşattı: Bir anlık dalgınlıkla yakalandı
        Yeni tanıştığı kız arkadaşına kabusu yaşattı: Bir anlık dalgınlıkla yakalandı
        "Uçuşa gidiyorum" diyerek ameliyata girdi, hayatını kaybetti!
        "Uçuşa gidiyorum" diyerek ameliyata girdi, hayatını kaybetti!
        Gözler Putin'in Moğolistan ziyaretinde
        Gözler Putin'in Moğolistan ziyaretinde
        Çocukları çuvala koyup motosikletle taşıdılar!
        Çocukları çuvala koyup motosikletle taşıdılar!
        Amcası azmettirdi! İstanbul'un göbeğinde kan davası cinayeti
        Amcası azmettirdi! İstanbul'un göbeğinde kan davası cinayeti
        Binlerce kişiden Netanyahu hükümetine istifa çağrısı
        Binlerce kişiden Netanyahu hükümetine istifa çağrısı
        "Sabrımın sonundayım"
        "Sabrımın sonundayım"
        Bu resimde biri saklanıyor!
        Bu resimde biri saklanıyor!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i
        İşte Beşiktaş'ın 11'i
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        Penaltılar için flaş yorum!
        Penaltılar için flaş yorum!
        TSK tarihinde bir ilk!
        TSK tarihinde bir ilk!
        Bedava bilet işe yaradı
        Bedava bilet işe yaradı
        Paralimpik'te tarihi başarı!
        Paralimpik'te tarihi başarı!
        Psikolojiniz bağırsaklarınızı yönetiyor olabilir!
        Psikolojiniz bağırsaklarınızı yönetiyor olabilir!
        "10 bölüm zor dayandık"
        "10 bölüm zor dayandık"
        "Pansuman"
        "Pansuman"
        İşte 800 metre uzunluğundaki apartman bloğu!
        İşte 800 metre uzunluğundaki apartman bloğu!
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Avrupa'da dikkat çeken transferler

        Benzer Haberler

        Amed Sportif Faaliyetler, yarın Şanlıurfa'da Kocaelispor ile karşılaşacak
        Amed Sportif Faaliyetler, yarın Şanlıurfa'da Kocaelispor ile karşılaşacak
        Şanlıurfaspor-Teksüt Bandırmaspor maçının ardından
        Şanlıurfaspor-Teksüt Bandırmaspor maçının ardından
        Şanlıurfaspor - Bandırmaspor: 3-2
        Şanlıurfaspor - Bandırmaspor: 3-2
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti