Şanlıurfa Valisi Şıldak, deprem konutlarını inceledi

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Bozova ilçesinde yapımı süren ve tamamlanan deprem konutlarında incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şıldak, Bozova ilçesinde Arıkök ve Yaslıca mahallelerindeki deprem konutlarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şıldak, çalışmaları takip edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Büyük depremin ardından şehir merkezlerinde ve kırsal mahallelerimizde kalıcı deprem konutlarının yapımı hızla devam ediyor. Yapım süreçlerini ve alt yapı ihtiyaçlarını yakından takip ettiğimiz konutların en kısa sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi için gerekli koordinasyonu sağlıyoruz."