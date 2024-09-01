Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin silah kaçakçılığını önleme çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda Sabancı Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda, 2 uzun namlulu tüfek, 7 şarjör, 436 mermi ile dürbün ve tüfek parçası ele geçirildi.
Gözaltına alınan ev sahibi M.K. işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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