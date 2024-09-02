Şanlıurfa'da ambulans helikopter 3 günlük bebek için havalandı
Şanlıurfa'da dünyaya gelen 3 günlük bebek, ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi.
Şanlıurfa'da dünyaya gelen 3 günlük bebek, ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi.
İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'da ambulans helikopter, 3 günlük bebek için havalandı.
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden 3 günlük bebek Kadriye Ö'nün rahatsızlanması üzerine ileri tetkik ve tedavi için Konya'ya sevk edilmesine karar verildi.
Bebek, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Konya Şehir Hastanesine nakledildi.
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