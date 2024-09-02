Şanlıurfa'da dünyaya gelen 3 günlük bebek, ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'da ambulans helikopter, 3 günlük bebek için havalandı.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden 3 günlük bebek Kadriye Ö'nün rahatsızlanması üzerine ileri tetkik ve tedavi için Konya'ya sevk edilmesine karar verildi.

Bebek, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Konya Şehir Hastanesine nakledildi.