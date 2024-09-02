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        Şanlıurfa'da ambulans helikopter 3 günlük bebek için havalandı

        Şanlıurfa'da dünyaya gelen 3 günlük bebek, ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 12:24 Güncelleme: 02.09.2024 - 12:45
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        Şanlıurfa'da ambulans helikopter 3 günlük bebek için havalandı
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        Şanlıurfa'da dünyaya gelen 3 günlük bebek, ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'da ambulans helikopter, 3 günlük bebek için havalandı.

        Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden 3 günlük bebek Kadriye Ö'nün rahatsızlanması üzerine ileri tetkik ve tedavi için Konya'ya sevk edilmesine karar verildi.

        Bebek, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Konya Şehir Hastanesine nakledildi.

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