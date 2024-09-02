Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar, Yeniden Refah Partisinden istifa etti:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisinden istifa etti.

Gülpınar, yaptığı açıklamada, halkın talepleriyle başlattığı adaylık sürecini 31 Mart gecesi zaferle taçlandırdıklarını, hemşehrileriyle çıktıkları bu yolda ortak düşünceyle hareket ettiklerini belirtti.

Halktan gelen taleplere ve çağrılara her daim öncelik gösterdiğini kaydeden Gülpınar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu geçen süre içerisinde hep şeffaf oldum ve siz değerli hemşehrilerimle gelişen durumları paylaştım. Sizlerle olan gönül akdimize her daim sadık kaldım ve kalacağım. Bununla birlikte bugüne kadar bizlere kucak açan, sevgisini esirgemeyen halkımız için en doğru zeminde, hizmet ve çalışmalarımızı yapma gerekliliği hasıl olmuştur. Siz kıymetli hemşehrilerimizin kutsal emanetini taşıyıp, her zaman olduğu gibi yine sizlerin talebini aldık, alacağız ve her kararımızda uygulayacağız.