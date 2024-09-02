Stat:11Nisan
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Serdar Osman Akarsu, Ferhat Çalar
Amed Sportif Faaliyetler: Nurullah Aslan, Cassubie, Murat Uçar, Traore, Assombalonga, Sinan Kurt (Dk. 62 Serkan Odabaşoğlu), Mehmet Yeşil (Dk. 33 Çekdar Orhan), Batuhan Tur (Dk. 62 Yılmaz Ceylan), Alberk Koç, N'Koulou, Oktay Aydın (Dk. 69 Uğur Adem Gezer)
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Vukovic, Appindangoye, Pedro, Mıjo (Dk. 8 Harun Tekin), Tarkan Serbest, Oğulcan Çağlayan (Dk. 60 Yusuf Cihat Çelik), Mendes (Dk. 60 Furkan Gedik), Ahmet Oğuz (Dk. 79 Mehmet Yılmaz), Barış Alıcı (Dk. 46 Yunus Emre Gedik)
Goller: Dk. 32 Oktay Aydın, Dk. 63, Dk. 86 Traore (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: Dk. 75 Çekdar Orhan (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 52 Vukovic (Kocaelispor)
Kırmızı kartlar: Dk. 4 Gökhan Değirmenci, Dk. 20 Muharrem Cinan (Kocaelispor)
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