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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 23:07 Güncelleme: 02.09.2024 - 23:07
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:11Nisan

        Hakemler: Oğuzhan Aksu, Serdar Osman Akarsu, Ferhat Çalar

        Amed Sportif Faaliyetler: Nurullah Aslan, Cassubie, Murat Uçar, Traore, Assombalonga, Sinan Kurt (Dk. 62 Serkan Odabaşoğlu), Mehmet Yeşil (Dk. 33 Çekdar Orhan), Batuhan Tur (Dk. 62 Yılmaz Ceylan), Alberk Koç, N'Koulou, Oktay Aydın (Dk. 69 Uğur Adem Gezer)

        Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Vukovic, Appindangoye, Pedro, Mıjo (Dk. 8 Harun Tekin), Tarkan Serbest, Oğulcan Çağlayan (Dk. 60 Yusuf Cihat Çelik), Mendes (Dk. 60 Furkan Gedik), Ahmet Oğuz (Dk. 79 Mehmet Yılmaz), Barış Alıcı (Dk. 46 Yunus Emre Gedik)

        Goller: Dk. 32 Oktay Aydın, Dk. 63, Dk. 86 Traore (Amed Sportif Faaliyetler)

        Sarı kartlar: Dk. 75 Çekdar Orhan (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 52 Vukovic (Kocaelispor)

        Kırmızı kartlar: Dk. 4 Gökhan Değirmenci, Dk. 20 Muharrem Cinan (Kocaelispor)

        ŞANLIURFA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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