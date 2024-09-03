Şanlıurfa'da fıstık çaldıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Antep fıstığı çaldıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Antep fıstığı çaldıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tozluca Mahallesi'nde yaşanan fıstık hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekiplerce yapılan araştırmalarda tespit edilen 6 şüpheli, Şanlıavşar Mahallesi'nde başkasına ait tarlada bulunan ürünleri toplarken suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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