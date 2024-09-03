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        Şanlıurfa'da fıstık çaldıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Antep fıstığı çaldıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 16:35 Güncelleme: 03.09.2024 - 16:41
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        Şanlıurfa'da fıstık çaldıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Antep fıstığı çaldıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tozluca Mahallesi'nde yaşanan fıstık hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

        Ekiplerce yapılan araştırmalarda tespit edilen 6 şüpheli, Şanlıavşar Mahallesi'nde başkasına ait tarlada bulunan ürünleri toplarken suçüstü yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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