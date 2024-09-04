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        Şanlıurfa'da aracın yakıt deposunda 10 kilo 950 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Şanlıurfa'da bir aracın yakıt deposunda 10 kilo 950 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 09:49 Güncelleme: 04.09.2024 - 09:49
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        Şanlıurfa'da aracın yakıt deposunda 10 kilo 950 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Şanlıurfa'da bir aracın yakıt deposunda 10 kilo 950 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekiplerce durdurulan bir araçta yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenmiş şekilde 10 kilo 950 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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