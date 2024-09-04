Şanlıurfa'da devrilen tankerin sürücüsü öldü
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mehmet Erdek (53) idaresindeki 63 AGG 854 plakalı akaryakıt tankeri bariyerlere çarparak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık görevlileri yönlendirildi.
Ekipler yaptıkları kontrollerde sürücünün yaşamını yitirdiğini tespit etti.
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