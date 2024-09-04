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        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 15:49 Güncelleme: 04.09.2024 - 15:49
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        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Ekiplerce 3 farklı mahkemece hakkında "kadına karşı tehdit ve yaralama" suçlarından aranan M.O. (41) yakalandı.

        Hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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