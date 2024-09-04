Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Ekiplerce 3 farklı mahkemece hakkında "kadına karşı tehdit ve yaralama" suçlarından aranan M.O. (41) yakalandı.
Hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.
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