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        Şanlıurfa'da otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 18:45 Güncelleme: 04.09.2024 - 18:53
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        Şanlıurfa'da otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

        M.D. idaresindeki 63 AIK 229 plakalı otomobil, Necmettin Cevheri Bulvarı'nda elektrikli bisikletle çarpıştı. Kazada bisiklette bulunan Selim Şahap ve Muhammet Hanif Mermerdaş yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Selim Şahap, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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