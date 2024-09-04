Şanlıurfa'da otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Selim Şahap, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

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