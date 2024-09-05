Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. ve İ.I. "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı, diğer şüpheli serbest bırakıldı.

Olayla ilgili M.K., İ.I., A.O. ve M.K. gözaltına alındı.

Yapılan aramada, 5 gram sentetik uyuşturucu ile 2 gram esrar ve 2 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirdi.

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