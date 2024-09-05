Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Ayvanat Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Yapılan aramada, 5 gram sentetik uyuşturucu ile 2 gram esrar ve 2 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirdi.
Olayla ilgili M.K., İ.I., A.O. ve M.K. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. ve İ.I. "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı, diğer şüpheli serbest bırakıldı.
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