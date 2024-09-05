Şanlıurfa'da foseptik çukuruna düşen çocuk öldü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde foseptik çukuruna düşen çocuk hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde foseptik çukuruna düşen çocuk hayatını kaybetti.
Serhat Irmak (3), kırsal Sumaklı Mahallesi'nde evlerinin bahçesinde atık suyun toplanması için kazılan 1,5 metre derinliğindeki çukura düştü.
Bir süre sonra çocuğun çukura düştüğünü fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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