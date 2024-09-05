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        Şanlıurfa'da foseptik çukuruna düşen çocuk öldü

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde foseptik çukuruna düşen çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 13:15 Güncelleme: 05.09.2024 - 13:15
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        Şanlıurfa'da foseptik çukuruna düşen çocuk öldü
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde foseptik çukuruna düşen çocuk hayatını kaybetti.

        Serhat Irmak (3), kırsal Sumaklı Mahallesi'nde evlerinin bahçesinde atık suyun toplanması için kazılan 1,5 metre derinliğindeki çukura düştü.

        Bir süre sonra çocuğun çukura düştüğünü fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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