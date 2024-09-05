Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yapan 3 zanlı yakalandı

Adreste yapılan aramada, dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar, 12 cep telefonu, 7 flash bellek, 2 harddisk, tabanca şarjörü ve 12 mermi, sim kart, 6 telefon şarj aleti, 3 bilgisayar şarj aleti ile bilgisayar bataryası ele geçirildi.

Bu kapsamda Harran ilçesinde bir mahalleye düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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