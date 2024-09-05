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        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yapan 3 zanlı yakalandı

        Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki telefon dolandırıcılığı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 15:47 Güncelleme: 05.09.2024 - 15:47
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        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yapan 3 zanlı yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki telefon dolandırıcılığı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda Harran ilçesinde bir mahalleye düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

        Adreste yapılan aramada, dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar, 12 cep telefonu, 7 flash bellek, 2 harddisk, tabanca şarjörü ve 12 mermi, sim kart, 6 telefon şarj aleti, 3 bilgisayar şarj aleti ile bilgisayar bataryası ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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