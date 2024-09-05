Şanlıurfa'da tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 EAA 767 plakalı tır, Siverek-Diyarbakır kara yolu 25'inci kilometresinde Tahsin Tepe idaresindeki 47 ACY 107 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada Mehmet Özelçi (49), Mehmet Dönmez (57), Şeyhmus Tepe (47) ve Mehmet Özelçi (40) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.